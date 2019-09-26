زالزال بقوة 5.8 ريختر يضرب مدينة إسطنبول

ضرب زلزال قوي مدينة إسطنبول التركية، الخميس، فيما أكد وزير الصحة التركي أن الزلزال لم يسفر عن خسائر بشرية.
وشعر بزلزال اسطنبول سكان المدينة بشكل عام.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.
وأدى الزلزال إلى اهتزاز الكثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان.
وأشار مراسل "العربية"، زيدان زنكلو، إلى إخلاء عشرات المدارس في اسطنبول نتيجة الزلزال.
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