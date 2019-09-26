عبد المهدي: أي عدوان باستخدام الأراضي والأجواء العراقية غير مقبول



أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي أن أي عدوان على أي دولة باستخدام الأراضي والأجواء العراقية غير مقبول، لافتاً إلى أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية ناقش آخر التطورات في المنطقة. وترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اجتماع مجلس الأمن الوطني، وقدم إيجازا عن زيارته للصين على رأس وفد رفيع المستوى وتوقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى زيارته إلى المملكة حيث ناقش آخر التطورات في المنطقة وطمأنة الجانب السعودي بأن أي عدوان على أي دولة باستخدام الأراضي والأجواء العراقية غير مقبول.

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