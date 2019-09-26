الولايات المتحدة: سوريا استخدمت غاز الكلور خلال هجوم في مايو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن بلاده خلصت إلى أن سوريا استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في هجوم في مايو الماضي خلال معارك في محافظة إدلب.

وأضاف بومبيو، في مؤمر صحفي "نظام الأسد مسؤول عن فضائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في 19 مايو".

وتوعد وزير الخارجية الأميركي بالرد، مضيفا أن الهجوم "لن يمر بدون رد".