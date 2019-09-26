وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك الاتفاق النووي بتوسيع تخصيب اليورانيوم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنّ إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة تم تركيبها مؤخرًا، في انتهاك جديد للاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وضعت في موقع "نطنز" الإيراني.

وقالت الوكالة، في تقرير موجه للدول الأعضاء، "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".

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ويعتين على طهران، بموجب الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى، تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي أقل تطورا.

وسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في مايو 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على ايران.

وتحاول الأطراف المتبقية، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، وروسيا، إنقاذ الاتفاق.

كانت إيران قد أعلنت ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاق.