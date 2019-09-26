السودان يقرر إغلاق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

أغلق السودان، اليوم الخميس حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية.

واتخذ المجلس الحاكم هذا القرار في اجتماع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، بحسب بيان صادر عن المجلس.

جاء في البيان أن "المجلس السيادي، وفي اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد".

وفي السنوات الأخيرة، ذكرت تقارير إعلامية أن العديد من المتمردين من منطقة دارفور يتخذون من منطقة الحدود مع ليبيا مكانا لبناء قدراتهم العسكرية.

وشهدت منطقة دارفور في غرب السودان سنوات من النزاعات التي اندلعت عام 2003 بين متمردين والجيش السوداني.

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وقتل عشرات الآلاف في النزاع في الإقليم كما تشرد مئات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

وخفت حدة العنف في السنوات الأخيرة إلا أن تقارير تشير إلى أن مهاجرين أفارقة يدخلون بشكل منتظم إلى ليبيا عبر هذه المنطقة الشاسعة والجافة.

ويقع السودان على طرق الهجرة التي تربط شرق وغرب أفريقيا بالمتوسط وأوروبا.

ويحاول آلاف الأفارقة الوصول إلى المتوسط عبر السودان كل عام بنية الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وذكرت قوات الدعم السريع السودانية أنها ألقت الأسبوع الماضي القبض على 138 أفريقيا من بينهم عشرات السودانيين، أثناء محاولتهم دخول ليبيا بشكل غير قانوني.