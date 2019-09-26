رئيس الأركان الجزائري: انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسية

الجزائر (الاتحاد)

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الخميس، إن القيادة العليا للجيش ستتخذ في القريب العاجل كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الجزائريين من ممارسة حقهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال قايد صالح إن "التحضيرات الجارية استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة التي حدد موعدها في 12 من شهر ديسمبر القادم، قد انطلقت فعلياً وميدانيا عبر الحرص على توفير كافة الشروط اللازمة والعوامل الملائمة للسير الحسن لهذا الاستحقاق المصيري في حياة الأمة".

وشدد رئيس الأركان الجزائري على تمسك الجيش الدائم بالمسار الدستوري وحرصه على الاحترام الكامل والوافي لقوانين الجمهورية، وخط سيره الذي لم ولن يحيد عنه إطلاقاً لأنه المسلك الوحيد الآمن الذي يتوقف عليه مستقبل البلاد.