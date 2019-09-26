رئيس الحكومة البريطانية يخسر تصويتا جديدا في البرلمان

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، تصويتا آخر في البرلمان بشأن طلب حكومي لتعطيل البرلمان ثلاثة أيام للسماح لحزبه المحافظ بعقد مؤتمره السنوي.

وخسرت الحكومة التصويت، الذي يمكن أن يؤثر على موعد عقد المؤتمر في مدينة مانشستر، بأغلبية 306 أصوات مقابل 289 صوتا.

كان البرلمان استأنف أعماله بعد أن حكمت المحكمة العليا في لندن بعدم قانونية تعليق أعماله من قبل جونسون.

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وخسر جونسون اقتراعات عدة في السابق داخل البرلمان منها دعوته لانتخابات مبكرة.