ترامب: إطلاق إجراءات عزلي "نكتة"

سخف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، السبب الذي استند إليه خصومه الديموقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه وهو مطالبته في اتصال هاتفي نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "عزلٌ من أجل هذا؟ إنها نكتة!".

وأضاف الرئيس الأميركي، وقد بدت عليه تعابير القلق، أنّ المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينسكي كانت "رائعة" وأنّه لم يضغط بتاتاً على نظيره الأوكراني.

ووعد ترامب، من جهة ثانية باعتماد "كامل الشفافية" في ما خصّ عميل الاستخبارات الذي أخطر مرؤوسيه بمضمون المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وقال دونالد ترامب، "كنّا سنقوم بذلك على أي حال، لكنّني أبلغت جميع أعضاء مجلس النواب بأنّني أؤيد تماماً شفافية المعلومات المتعلّقة بما يسمّى المُخبر".

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ولكن سرعان ما شن ترامب هجوماً مضاداً، مطالباً بأن تكون هناك شفافية أيضاً بشأن "جو بايدن وابنه هانتر" في ما يتعلّق "بملايين الدولارات التي تم إخراجها بسرعة وسهولة من أوكرانيا ومن الصين عندما كان نائباً للرئيس".

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وطالب ترامب أيضاً بـ "الشفافية من جانب الديموقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد" فولوديمير زيلينسكي على "فعل أشياء" باستخدام "تهديدات".