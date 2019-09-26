كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمننا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، على أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن المغرب.

وأكد بوريطة، وفقاً بـ "سكاي نيوز" على التضامن الكامل للمغرب مع السعودية بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة “أرامكو” في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري، واصفا الاعتداء الإيراني بأنه “غير مقبول”.

وأضاف بوريطة: “لم تكف إيران عن ممارسة أعمالها العدائية في المنطقة، وتبني استراتيجية الهروب إلى الأمام وسياسة التخريب التي تمثل تهديدا ليس لدور الجوار فحسب، وإنما للأمن القومي العربي والاستقرار الدولي”.

ودعا المسؤول المغربي “إلى التعامل بحزم مع النظام الإيراني، وإفهامه أن الأمن الإقليمي العربي واحد ويمنع المساس به”.

وتابع قائلا: “على المجتمع الدولي أن يكون أكثر فاعلية في التعاطي مع الانتهاكات الإيرانية باعتبارها تمس الاستقرار والسلم الدوليين”.

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وتطرق بوريطة في حديث للتدخلات الإيرانية التي طالت دولا عربية وأخرى أفريقية، داعيا المجتمع الدولي لتوحيد خطابها بشأن تلك التجاوزات، والعمل بشكل جماعي لحل الأزمة معها بمختلف جوانبها بما فيها مسألة الاتفاق النووي.

وأشار بوريطة إلى أهمية إعادة النظر في أسلوب عمل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدا على ضرورة ألا يتخذ التشديد على العمل الجماعي ذريعة لتأخير تقديم الحلول، قائلا إن “العمل الجماعي ضروري، ولكن يجب ألا يختزل في منصات الخطابة واجتماعات الأمم المتحدة”.

وتابع بوريطة: “إن أرادت الأمم المتحدة المحافظة على مكانتها فعليها، تفعيل العمل الجماعي، وإيجاد مكان بين الأطراف المتناقضة حول إيران، وإلا فإنها ستفقد مصداقيتها”.

وتطرق بوريطة خلال حديثه إلى التجربة السودانية التي وصفها بأنها “ناجحة”، قائلا إن الشعب السوداني ضرب مثالا يحتذى به في المحافظة على استقرار بلاده.

وأضاف: “أمام السودان طريق صعب يتمثل بتطبيق الإعلان الدستوري، إلا أننا نثق بقدرة الشعب على تحقيق ذلك، وكلنا ندعم استقرار هذا البلد العربي”.