كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو مهاجماً النظام السوري: الأسد خطر على الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبره مسئولا عن "أعمال شنيعة بينها القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه".

وأكد في مؤتمر صحفي بنيويورك، الخميس، إنه سوف يطلع نظرائه على ما توصل إليه من دلائل على استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

واعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي أن "نظام الأسد خطر على الشرق الأوسط"، كما طالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب والسوريين في السجون.

وتطرق بومبيو إلى قضية استهداف شركة أرامكو السعودية ، مشيرا إلى أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين. وكانت قد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على أشخاص وكيانات بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا على التزود بوقود الطائرات. Advertisements

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة واحدة، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن شركة Maritime Assistance LLC التي تم إدراجها في العقوبات كانت تعمل كشركة واجهة لـOJSC Sovfracht ، وهي شركة كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات في السابق "فيما يتعلق بالعمليات في أوكرانيا".

كما استهدفت وزارة الخزانة ثلاثة أفراد "مرتبطون بشركة Sovfracht ، حيث تم تجميد أي أصول قد يملكونها في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم".

كما تم تصنيف خمس سفن "كممتلكات محظورة" لشركة Transpetrochart الروسية التي سبق أن فرضت عليها عقوبات، والتي تزعم واشنطن أنها توفر الدعم لـ Sovfracht.