كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الفلسطيني يهدد بإنهاء كافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب عباس، بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى الوصول إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين
وانتقد عباس القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين برغم كل الإجراءات الإسرائيلية، ولن ننصاع للسياسة الأميركية المتعلقة بقضيتنا، وأن كل ما أعلنته واشنطن بشأن خطة السلام الأميركية مرفوض بالكامل.
وأشار إلى أن نتنياهو رفض 3 دعوات من روسيا لبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية
وأكد عباس خلال كلمته أن بلاده ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ونؤيدها في موقفها، مندداً بالاعتداء على منشأتي أرامكو في الأخي.