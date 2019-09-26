عاجل.. الرئيس الفلسطيني يهدد بإنهاء كافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي

عباس، خلال مرتمر صحفي له اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة.

وأكد عباس على أن كافة الاتفاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستكون منتهية في حال قررت تل أبيب ضم مناطق غور الأردن في الضفة الغربية.

وطالب عباس، بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى الوصول إلى الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين

وأكد الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية لم يعد بإمكانها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شعبها، وأن فلسطين تستحق أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وتابع قائلاً: هناك حملة شرسة تستهدف المس بالوجود الفلسطيني في القدس، لكن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة.

وانتقد عباس القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين برغم كل الإجراءات الإسرائيلية، ولن ننصاع للسياسة الأميركية المتعلقة بقضيتنا، وأن كل ما أعلنته واشنطن بشأن خطة السلام الأميركية مرفوض بالكامل.



وأشار إلى أن نتنياهو رفض 3 دعوات من روسيا لبدء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية



وأكد عباس خلال كلمته أن بلاده ستقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ونؤيدها في موقفها، مندداً بالاعتداء على منشأتي أرامكو في الأخي.