كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطان يخسر تصويتاً جديداً في مجلس العموم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى نكسة جديدة اليوم الخميس، بعد رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان في الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.

ونص الطلب على تعطيل البرلمان 3 أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه، وكان مجلس العموم اسأنف جلساته أمس الأربعاء في جو متوتر بعد إلغاء المحكمة العليا قرار جونسون بتعليق أعماله.

وقد يؤثر هذا القرار على موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علماً أنه مقرر أصلاً من الأحد إلى الأربعاء، في مانشستر بشمال انجلترا.

ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر، لكن جونسون طلب تعليق جلسات المجلس من 10 سبتمبر الجاري إلى 14 أكتوب المقبل، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر المقبل، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد.

وقضت المحكمة العليا أول أمس الثلاثاء بإلغاء طلب جونسون بعدما لجأ معارضوه إلى القضاء.