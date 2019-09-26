كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على أشخاص وكيانات بتهمة مساعدة القوات الروسية في سوريا على التزود بوقود الطائرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة واحدة، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن شركة Maritime Assistance LLC التي تم إدراجها في العقوبات كانت تعمل كشركة واجهة لـOJSC Sovfracht ، وهي شركة كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات في السابق "فيما يتعلق بالعمليات في أوكرانيا".

كما استهدفت وزارة الخزانة ثلاثة أفراد "مرتبطون بشركة Sovfracht ، حيث تم تجميد أي أصول قد يملكونها في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم".

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كما تم تصنيف خمس سفن "كممتلكات محظورة" لشركة Transpetrochart الروسية التي سبق أن فرضت عليها عقوبات، والتي تزعم واشنطن أنها توفر الدعم لـ Sovfracht.

كانت قد أعلنت واشنطن 11 يونيو 2019، فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لتسهيله استيراد النفط الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية على قائمتها السوداء للعقوبات رجل الأعمال السوري سامر فوز وأفراداً في عائلته وامبراطوريته التجارية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن "رجل الأعمال السوري يقيم استثمارات فاخرة على أراضٍ سلبت من أشخاص فروا من وحشيته".