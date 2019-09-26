مؤسسة محمد السادس.. آلاف نساء ورجال التعليم تقدموا بطلب الاستفادة من 2000 درهم

قال يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين، إن 3000 منخرطا في المؤسسة، تقدموا بطلبات الاستفادة من منحة 2000 درهم، لدعم التعليم الأولي لفائدة أبناء نساء ورجال التعليم.
وأوضح المتحدث في ندوة صحافية، مساء الخميس، لتقديم مخطط عمل المؤسسة، أن أن المنحة التي تهدف إلى تسهيل ولوج أبناء رجال ونساء التعليم، دخلت حيز التنفيذ خلال هذا الموسم الدراسي، وتقدم منذ 20 يوليوز الماضي وحت يوم أمس الأربعاء، 3000 منخرط للاستفادة من المنحة.
وأفاد رئيس المؤسسة، بأنه تم خلق صندوق بقيمة مليار درهم، تخصص عائداته المالية لتمويل المنحة، مشيرا إلى أن المؤسسة تندرج في إطار مخطط عمل المؤسسة للعشرية 2018- 2028.
ويستفيد المنخرط من هذه المنحة، مرة واحدة في السنة وعن كل طفل، وذلك خلال سنتي الدراسة بكل من المستويين الأول والثاني من التعليم الأولي.
وتراهن المؤسسة على استفادة 28 ألف منخرط من المنحة، وستستمر عملية التسجيل للاستفادة منها حتى 3 نونبر المقبل، وتتم حصريا على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
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