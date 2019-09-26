هازارد يحلم بهز شباك أتلتيكو مدريد.. ويعلن تحدي كوستا

أكد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد برغبة في “التسجيل والفوز”، السبت المقبل على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال هازارد “تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو”.

وأضاف “أرغب في التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين. إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز”.

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وأوضح الدولي البلجيكي “استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب”.