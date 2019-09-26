أكد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد برغبة في “التسجيل والفوز”، السبت المقبل على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وقال هازارد “تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو”.
وأضاف “أرغب في التسجيل والفوز في الديربي. كل ما أريده هو إسعاد الجماهير، في مباريات الديربي، تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين. إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك أن تفوز”.
وأوضح الدولي البلجيكي “استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، فقط أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب”.
وعن اللاعب الإسباني ذو الأصول البرازيلية، قال هازارد إن “دييجو كوستا هو الخصم الذي أود مواجهته لأنه صديقي وسبق ولعبنا سويا”.
وأكد هازارد أن مدربه الحالي، الفرنسي زين الدين زيدان، لطالما كان رمزًا بالنسبة له سواء كلاعب أو كمدرب، موضحًا أنه إذا كان هناك هدف يريد أن يدخل به التاريخ، فإنه يفضل واحدا مثل “الكرة الطائرة التي سجلها زيدان في مرمى باير ليفركوزن” في التشامبوينز ليج عام 2002 حين كان يدافع عن قميص ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يحلم بهز شباك أتلتيكو مدريد.. ويعلن تحدي كوستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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