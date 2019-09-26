المئات في تظاهرات ضدّ العنف ضد النساء ضمن حراك #طالعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت عدّة مظاهرات مساء اليوم، الخميس، في عدّة مناطق مناهضةً للعنف ضدّ المرأة وقتل النّساء، ضمن حراك "طالعات" النّسوي الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرات في عدّة مناطق أبرزها حيفا، وعرّابة، ورام الله، ورفح في غزّة، ومناطق أخرى في البلاد، بالإضافة إلى بيروت وبرلين.

و"طالعات" هو حراك تنظّمه مجموعة نساء فلسطينيات مستقلّات، تسعى لبناء حراك نسوي مستقل شامل وجامع وعابر للشرذمة الفلسطينية ويضم كل الأماكن في فلسطين التاريخية والشتات، للنّضال ضدّ كافّة أشكال العنف الممارس على المرأة الفلسطينية، في كافة أماكن تواجدهن.

وقالت النّاشطة في الحراك، حلا مرشود، في مقابلة مع مراسلة "عرب 48" إيناس مريح، إنّ حراك طالعات هو "صرخة انطلقت اليوم في عدّة أماكن في البلاد وخارجها من نساء فلسطينيّات للمطالبة بوقف كافّة أشكال العنف ضدّ النّساء، وبوقف تأجيل قضيّة العنف ضدّ المرأة ولما بعد التّحرّر".

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وأردفت مرشود قائلةً إنّ "صرختنا اليوم جاءت لتقول إنّ قضيّة المرأة وتحرّرها هي في صلب الخطاب التّحرّري الفلسطينيّ، وجاءت لتؤكّد على كونها صرخة عابرة للتّشرذم الفلسطينيّ، فانطلقت في مناطق عديدة في فلسطين والشّتات".

وقالت الناشطة رانية حاج يحيى في مقابلة مع مراسل "عرب 48" ضياء حاج يحيى، إنّ "المشكلة بداية تكمن في التربية في البيوت، يجب علينا ان نعلم أولادنا أن العنف ليس هو السبيل لحلّ المشاكل، وفي المقابل علينا أن نبتعد نحن أنفسنا عن العنف".

وأشارت حاج يحيى إلى أنّ "هنالك تقاعسًا متعمد من من قبل المؤسسات الإسرائيلية التي لا تقوم بأدنى واجباتها، بل أنّها حتّى تغذّي هذا العنف المتواجد، بعدم ردعها مرتكبي الجرائم، هنا دورنا أن نضغط على المؤسسة كي تقوم بعملها".