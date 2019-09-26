شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد إيراني جديد.. طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة والان مع التفاصيل

كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بأن إيران ارتكبت انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى الكبرى من خلال تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.

وذكرت الوكالة الذرية، أنها تحققت من أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي ركبت بالفعل في خطي البحث والتطوير 2 و3 كانت جاهزة لإنتاج اليورانيوم المخصب.