عمليات بغداد توضح طبيعة التفجير الذي سمع شمال شرقي العاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، أن التفجير الذي سمع شمال شرقي العاصمة كان عبارة عن انفجار اسطوانة غاز. وقال إعلام عمليات بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض القنوات الفضائية ذكرت خبرا عاجلا مفاده سماع دوي انفجار ضمن مناطق شمال شرقي العاصمة، ونود ان نبين أن مصدر الصوت كان لحادث انفجار اسطوانة غاز للطبخ ليس إلا".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة.



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