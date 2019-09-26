نشوب حريق داخل مؤسسة السجناء في الجادرية وسط بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الخميس، بان حريقا اندلع في مؤسسة السجناء في منطقة الجارية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لت الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في بناية مؤسسة السجناء الواقعة في منطقة الجادرية وسط العاصمة". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث من اجل اخماده".



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