سماع دوي انفجار شمال شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بسماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم سماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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