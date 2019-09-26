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بطل العراق برفع الاثقال يرد على من اتهمه بالتخاذل في بطولة العالم

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2019-09-26 | 17:41

بطل العراق برفع الاثقال يرد على من اتهمه بالتخاذل في بطولة العالم

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رد رباع المنتخب الوطني، صفاء راشد، على من اتهمه بالتخاذل بعد انسحابه من بطولة العالم لرفع الاثقال في تايلند يوم الاثنين الماضي.
وانسحب راشد من البطولة بسبب تعرضه لاصابة في الظهر، إلا ان البعض اتهم اللاعب بانه لم يكن يعاني من الاصابة واتهموه بالتخاذل بسبب انسحابه.

ونشر راشد صوراً للفحصوات الطبية التي اجراها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله.. اليوم وبعد ذهابي الى الطبيب الاختصاص في تايلند وبعد الفحص واخذ اشعة الرنين، تبين وجود انزلاق في الفقرتين الرابعة و الخامسة و كسر في عضم الفقرة الخامسة كما مبين في الصور ادناه".

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واوضح بالقول، "بعد ذلك اقول للذين اتهموني بأني متخاذل ولم ارغب بدخول المنافسة، هذا جوابي لكم ولكن الله يسامحكم ويأخذ حقي ممن ضلمني".

يذكر ان العراق غادر بطولة العالم لرفع الاثقال من دون حصوله على اي ميدالية.

 

 


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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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