بطل العراق برفع الاثقال يرد على من اتهمه بالتخاذل في بطولة العالم

وانسحب راشد من البطولة بسبب تعرضه لاصابة في الظهر، إلا ان البعض اتهم اللاعب بانه لم يكن يعاني من الاصابة واتهموه بالتخاذل بسبب انسحابه.

ونشر راشد صوراً للفحصوات الطبية التي اجراها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله.. اليوم وبعد ذهابي الى الطبيب الاختصاص في تايلند وبعد الفحص واخذ اشعة الرنين، تبين وجود انزلاق في الفقرتين الرابعة و الخامسة و كسر في عضم الفقرة الخامسة كما مبين في الصور ادناه".



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واوضح بالقول، "بعد ذلك اقول للذين اتهموني بأني متخاذل ولم ارغب بدخول المنافسة، هذا جوابي لكم ولكن الله يسامحكم ويأخذ حقي ممن ضلمني".

يذكر ان العراق غادر بطولة العالم لرفع الاثقال من دون حصوله على اي ميدالية.