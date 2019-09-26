دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات، مؤكداً ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله، فيما أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي استعداد واشنطن لتقديم المساعدة من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر".
وأضاف أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وأكد على دور مجلس النواب في إقرار التشريعات الضامنة للتطور والاستقرار في البلاد".
ودعا إلى "تشجيع الشركات الأميركية على المزيد من الاستثمارات في العراق بالمجالات الصناعية والتجارية كافة".
من جانبه أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي حرص بلاده على "أمن العراق وسيادته، وحماية الديمقراطية فيه والمكتسبات التي تحققت بعد النصر في حربه على الإرهاب"، مشيرا إلى "استعداد واشنطن لتقديم المساعدة؛ من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق، والمساهمة بالخبرات لمكافحة الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة لبناء نظام مصرفي متقدم في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.