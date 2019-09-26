واشنطن تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة لبناء نظام مصرفي متقدم في العراق

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، الى ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتطويق الأزمات، مؤكداً ضرورة بذل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله، فيما أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي استعداد واشنطن لتقديم المساعدة من أجل بناء نظام مصرفي متقدم في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الخميس، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي، بحضور سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف أن الحلبوسي "بحث خلال اللقاء التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق، وأكد على دور مجلس النواب في إقرار التشريعات الضامنة للتطور والاستقرار في البلاد".

Advertisements