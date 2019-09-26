رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ماكرون في وفاة جاك شيراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وفاة رئيس فرنسا الأسبق جاك شيراك.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الخميس، عن عمر يناهز 86 عاماً، حسبما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو لوكالة فرانس برس.

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وقال سالا-بارو زوج كلود شيراك إن "الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح بين عائلته بسلام".

وانتخب جاك شيراك رئيساً لفرنسا عام 1995 حتى 2007 بعد أن شغل منصب رئيس بلدية باريس لمدة 18 سنة، وأعيد انتخابه في عام 2002، وانتهت مدة رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.

ويعد جاك شيراك من أبرز رجال الدولة في فرنسا وأحد السياسيين الشعبيين، وقد دخل معترك السياسة الفرنسية في الخمسينيات متأثراً بشارل ديجول.