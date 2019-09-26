عباس أمام الأمم المتحدة: القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، مجددا رفضه القاطع لضم منطقة غور الأردن للسيادة الإسرائيلية.

وعبر الرئيس الفلسطيني، في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن إدانة ورفض تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات الاستعمارية.

وشدد على أنه "في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية".





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وجدد رفض ما تم الكشف عنه من صفقة القرن الأمريكية، محذرا من أن "القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد".

وأشار إلى أن "السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وتنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن"، مضيفا: "إن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتقكم".

وبشأن الداخل الفلسطيني أعلن أبومازن أنه قرر بعد عودته من "الإعلان عن موعد لإجراء انتخابات عامة، ودعوة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف عليها، وتحميل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها المسؤولية كاملة".