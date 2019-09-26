رئيس البرلمان البريطاني يستبعد إجراء انتخابات قبل 31 أكتوبر

قال جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، الخميس، إن القواعد التنظيمية القائمة لا تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان ريتشارد بيرجون، وهو نائب من حزب العمال المعارض، سأل بيركو عما إذا كان الوقت المطلوب، بموجب القواعد المتبعة حاليا، للترتيب لإجراء انتخابات عامة يجعل أقرب موعد ممكن لإجرائها الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون مرتين من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، لكن أحزاب المعارضة تقول إنها لا تريد الموافقة على ذلك لحين زوال خطر الانسحاب من التكتل دون اتفاق.

وخسر جونسون، الخميس، تصويتا آخر في البرلمان بشأن طلب حكومي لتعطيله ثلاثة أيام للسماح لحزبه المحافظ بعقد مؤتمره السنوي.

وخسرت الحكومة البريطانية التصويت الذي يمكن أن يؤثر على موعد عقد المؤتمر في مدينة مانشستر، بأغلبية 306 أصوات مقابل 289 صوتا.

