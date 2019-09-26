محمد علي خان وطنه.. انتفاضة إلكترونية مصرية ضد الهارب

انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، اليوم الخميس، ضد المقاول الهارب محمد علي؛ اعتراضا على دعوته التخريبية للتظاهر غدا الجمعة.

وتصدر هاشتاق "#محمد_علي_خان_وطنه" صفحات عدد من المصريين عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".





وأعلن مصريون، عبر حساباتهم الشخصية، رفضهم دعوات التظاهر التي أطلقها المقاول المصري محمد علي الهارب للخارج عبر فيديوهات انتشرت خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي.





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وفي غضون ساعات قليلة، تفاعل عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع الهاشتاق، ليتصدر تويتر بأكثر من 53 ألف تدوينة في الساعات الأولى من تدشينه.

واتفق مستخدمو تويتر من المصريين على أن دعوات محمد علي "تحريضية" بالأساس وتستهدف ضرب استقرار مصر وأمنها، وأكدوا ثقتهم الكاملة في وعي الشعب المصري لرفض تلك الدعوات التحريضية.





واعتبر آخرون أن الأيام القليلة الماضية كشفت وجه الإخوان القبيح وكل من يحاول استهداف المصريين، مشيرين إلى أن هذه الدعوات تصدر من أشخاص لا ينتمون إلى مصر.

واستعرض عدد من المغردين إنجازات الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيدين بالمشروعات القومية وخطة التنمية التي أعلنت عنها الحكومة.



