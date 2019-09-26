الان تتابع عاجل .. الرئيس الفلسطيني : نقف إلى جانب المملكة السعودية ونؤيد موقفها في الدفاع عن أمنها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 7:01 م, 26 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات فإن جميع الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحتلال ستكون منتهية

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