الان تتابع عاجل.. مصر.. “الخارجية” تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. مصر.. "الخارجية" تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. مصر.. “الخارجية” تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان

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