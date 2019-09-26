الان تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس إنّ إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة التي تم تركيبها مؤخرًا، في خطوة جديدة في إطار خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.
وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة الامتثال لهذا الاتفاق، أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي وضعت في موقع نطنز الإيراني “هي بصدد تجميع اليورانيوم المخصّب، أو تستعدّ لتجميعه”.
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