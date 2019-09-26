رئيس وزراء بوتفليقة يعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة الجزائرية 

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الخميس 26 سبتمبر 2019
عبد المجيد تبون
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن "عبد المجيد تبون" رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ، اليوم الخميس، عزمه خوض سباق الرئاسة المقرر عقدها في الثالث عشر من ديسمر القادم 12، مما اعتبره المتابعون للوضع الجزائري خطوة مثيرة للجدل بدعوى أنه محسوب على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ووجه تبون، بعد ظهر الخميس، رسالة إلى رئيس السلطة العليا للانتخابات محمد شرفي يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات، وقام بسحب استمارات التوكيلات لدخول السباق.
وقال تبون، لدى خروجه من مقر الهيئة للصحفيين، إنه قرر دخول هذا السباق ولديه برنامج يتركز على تطهير الاقتصاد و"أخلقة" الحياة السياسية.
وقدم تبون نفسه على أنه ضحية للممارسات التي أدت إلى انتفاضة 22 فبراير بعد إقالته من رئاسة الوزراء صيف العام 2017 على خلفية مواجهة مع رجال الأعمال .
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