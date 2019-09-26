عاجل.. مقتل وإصابة 4 في تحطم مروحية عسكرية جنوب الولايات المتحدة

أفادت وكالة أنباء الأناضول في نبأ عاجل لها منذ قليل، بتحطم مروحية تابعة للجيش الأمريكي جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عنه سقوط قتيل و 3 مصابين.



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