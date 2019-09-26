أجهزة طرد مركزي

كتب متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بأن إيران ارتكبت انتهاكا للاتفاق النووي مع القوى الكبرى من خلال تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة.



وذكرت الوكالة الذرية، أنها تحققت من أن جميع أجهزة الطرد المركزي التي ركبت بالفعل في خطي البحث والتطوير 2 و3 كانت جاهزة لإنتاج اليورانيوم المخصب.

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كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد إيراني جديد.. طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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