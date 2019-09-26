الخميس 26 سبتمبر 2019

جانب من الاحتفالات

كتب تعز - الخليج 365

الآلاف في تعز يحتفلون بالعيد الوطني 57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر



تعز - الخليج 365

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أحيا الالاف في مدينة تعز اليوم الخميس، حفلا خطابيا وعرضا كرنفاليا احتفاء بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة ، الدكتور عبدالقوي ووكيل المحافظة لشون الدفاع والأمن العميد عبدالكريم الصبري وأركان حرب المحور العميد عبدالعزيز المجيدي ورئيس الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري. أكد المشاركون في الحفل الجماهيري دعمهم للشرعية وتمسكهم بمبادئ الثورة.

وبالمناسبة ألقى عبدالله حسن خالد بيان الاحزاب السياسية هنأ فيه الحضور بالمناسبة واستعرض مسيرة الثورة ونضالات الشعب اليمني في مقارعة الاستبداد والاستعمار. معتبرا الانقلاب الحوثي نكبة القرن ويوم أسود يجب أن تزول.

وجدد تحالف الأحزاب وقوفه إلى جانب الشرعية، مؤكداً على أهمية استمرار خط سير المقاومة.

وطالب البيان السلطة المحلية بتفعيل دور مكاتبها، مشيدا بدور الجيش ومشددا على ضرورة استكمال تحرير تعز.