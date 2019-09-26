عاجل.. الخارجية الروسية تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة 

سيرغي فيرشينين

كتب متابعات_الخليج 365

انتقدت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية الجديدة الموقعة على شركة وثلاثة أفراد وخمس سفن، وذلك على لسان "سيرغي فيرشينين" نائب وزير الخارجية، مؤكدًا أن العقوبات أمر غير مقبول إطلاقًا.



وقال "فيرشينين" في تصريحات صحفية، إن العقوبات الجديدة تأتي ضمن سللسة السياسات الأمريكية القديمة، والتي تعتمد على العقوبات الأحادية من طرف واحد، وهو أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.

وتتعلق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا، على وجه الخصوص، بثلاثة مواطنين روس يعملون لصالح شركة Sovfreight.

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