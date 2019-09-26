شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) قرر السودان اليوم (الخميس) إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس الحاكم للبلاد، في أول قرار من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

قرر السودان اليوم (الخميس) إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس الحاكم للبلاد، في أول قرار من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يغلق حدوده مع ليبيا وإفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.