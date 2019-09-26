ماس يطالب إيران بالدخول في مباحثات دون شروط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبته إيران بالدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة.

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وقال هايكو ماس في كلمته التي ألقاها باسم ألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك «المحادثات هي الطريق الوحيد باتجاه نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران». وتابع ماس «ولكن ذلك لن يصبح ممكنا إلا إذا لم يتم وضع شروط مسبقة غير واقعية للدخول في مثل هذا الحوار».

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد طالب في كلمته أمام الجمعية العامة في وقت سابق، برفع العقوبات الأمريكية، كشرط للدخول في محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وقال «لا يمكن التفاوض مع عدو يحاول تركيع إيران بأسلحة البؤس والضغط والعقوبات».

واستمرت حدة التوترات بين إيران وأمريكا في التزايد في الأشهر الأخيرة، حتى أصبحت تهدد بوقوع حرب. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي خروجها من الاتفاقية التي أبرمتها دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، مع إيران لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.