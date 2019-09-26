الكويت تدعو إيران لاحترام سيادة الدول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

دعا الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي إيران إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة واحترام سيادة الدول.

جاء ذلك في الكلمة التي أدلى بها رئيس الوزراء الكويتي وطالب في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس بـ»البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفيما يتعلق باليمن قال الصباح «إن استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة».