ترند الموجز| صفعتان من مصر لإثيوبيا وأردوغان.. والمركزي يخفض أسعار الفائدة.. والكشف عن اسم المتسبب في أزمة صلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، للمرة الثالثة خلال العام.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبعد رسالة شديدة اللهجة من السيسي.. تحرك عاجل من الخارجية بشأن أزمة سد النهضة، وبعد الرد المصري الحاد على ادعاءات أردوغان حول وفاة مرسي.. الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي، ولأول مرة رئيس الجبلاية يكشف سر استبعاد فيفا تصويت مصر لصلاح.. والجنايني يعلن تفاصيل مكالمته مع نجم ليفربول.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

للمرة الثالثة خلال العام.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزى المصري، فى اجتماعه الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13.25% و14.25% و13.75%، بدلا من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.

واجتماع اليوم، هو السادس للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام، بعد تخفيضها في اجتماع 22 أغسطس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، و 1% في فبراير الماضي.

(رابط الخبر)

بعد رسالة شديدة اللهجة من السيسي.. تحرك عاجل من الخارجية بشأن أزمة سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا جديدا، يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة، بعد تعنت الجانب الإثيوبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية نص البيان، عبر صفحتها بالفيس بوك، وجاء كالتالي:

عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، يوميّ 23 و25 سبتمبر الجاري اجتماعين بوزارة الخارجية مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك لإحاطتهم علماً بمستجدات المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث أوضح نائب وزير الخارجية أن جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث لم تحرز أي تقدم ولم تشهد أي نقاشات فنية بسبب رفض أثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت أثيوبيا قد تقدمت بها في 25 سبتمبر 2018.

واستعرض نائب وزير الخارجية مجمل الموقف المصري من المفاوضات وعناصر الطرح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي يعد طرحاً عادلاً ومتوازناً ويمكن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، وخاصةً مصر التي تعتمد بشكل كامل على النيل لتلبية احتياجاتها المائية.

وأبرز نائب وزير الخارجية ما ورد في بيان السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والذي تضمن تأكيد مصر على حرصها على تعميق أواصر التعاون مع دول حوض النيل وتفهمها لقيام تلك الدول، ومنها أثيوبيا، ببناء مشروعات على نهر النيل لخدمة خططها التنموية، إلا أن ذلك يجب أن يتم دون الإضرار بمصالح مصر والتي يمثل النيل بالنسبة لها مسألة حياة وقضية وجود.

ودعا السفير حمدي سند لوزا أثيوبيا للانخراط خلال الاجتماع المزمع عقده مطلع الاسبوع المقبل بالخرطوم للجنة الفنية المعنية بملف سد النهضة، في مفاوضات فنية جادة تتناول الطرح المصري لقواعد ملء وشغيل السد وأية أفكار وأطروحات أخرى قد تساهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويراعي مصالح الدول الثلاث.

اقرأ أيضا: رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسي لأثيوبيا بشأن «سد النهضة»

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس السيسي النارية، بشأن أزمة سد النهضة، خلال تواجده، بالأمم المتحدة.

وشدد السيسي، خلال حواره مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي، على أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، مشيراً إلى أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين، مشدداً: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا".

وأضاف، أن أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، موضحاً أنه كان من المفترض أن يتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت، مضيفاً: "عندما ضعفت الدولة المصرية كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال القادمة".

وأكد الرئيس: "بدأنا نصعد دبلوماسياً لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر، وإحنا مش ضد التنمية، إحنا عايزين كلنا نعيش وكلنا ننمو، وكل بلد لديها تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها".

(رابط الخبر)

بعد الرد المصري الحاد على ادعاءات أردوغان حول وفاة مرسي.. الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي

استدعت وزارة الخارجية المصرية، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، مصطفى كمال الدين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بسبب ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف مصدر دبلوماسي فى تصريحات لـموقع "اليوم السابع"، إن الخارجية استدعت، الخميس، القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على إدعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر.

ورداً على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وأشار حافظ في بيان رسمي إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلي:

1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

Advertisements

2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

هذا، واتصالاً بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، أشار "حافظ" إلى أنه قد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها. هذا، مع رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الاكراد بعينهم بالقمع والقتل والابادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وافريقيا واسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق اغراضه واحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن مثل هذا المسلك الذي يستمر أردوغان في إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على اخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركي نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين. وأكد متحدث الخارجية على أنه اذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الاكراد.

(رابط الخبر)

توقيع ثروت سويلم.. لأول مرة رئيس الجبلاية يكشف سر استبعاد فيفا تصويت مصر لصلاح.. والجنايني يعلن تفاصيل مكالمته مع نجم ليفربول

أعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب فيفا صوت مصر في استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم، التي كان ينافس فيها المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب: "اتحاد الكرة تحرك فورا بعدما علمنا عدم احتساب صوت مصر، وأرسلنا للفيفا خطابا نستفسر فيه عن ذلك الأمر".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أنه تم التصويت يوم 15 أغسطس، في عهد المجلس السابق، وقرار الفيفا بتكليف اللجنة الخماسية التي أترأسها صدر يوم 20 من الشهر نفسه وتسلمنا المهمة بشكل رسمي يوم 24 أغسطس، وتم التصويت فعلا بواسطة أحمد المحمدي قائد المنتخب وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لظروف إقالة المكسيكي خافيير أجيري وأرسلنا نتيجة التصويت للفيفا.

وتابع: "تم إرسال نتيجة التصويت يوم 19 وما حدث أنه كان من المفترض أن يكون توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي هو المدون على استمارة التصويت باعتبار أن توقيعه هو المعتمد من قبل الفيفا ولكن الاستمارة وصلت بتوقيع شخص آخر غير سويلم وهو ما تسبب في عدم اعتداد الفيفا بها".

وأكد الجنايني أن ما حدث خطا إداري غير مقصود، وهو ما تأكد منه بنفسه.

تفاصيل مكالمة الجنايني وصلاح

وفي سياق متصل، كشف الجنايني عن تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح، قائلا: "تواصلت مع نجم ليفربول وكان في منتهى الأدب وهو شخصية مشرفة لمصر وشرحت له الملابسات وعدم وجود نية سيئة فيما حدث، وأبلغته دعم اتحاد الكرة والجماهير والإعلام باعتباره تاج فوق رؤوسنا ونتشرف به في كل مكان".

وأثيرت خلال الساعات الماضية أزمة بسبب عدم احتستاب الفيفا تصويت مدرب المنتخب المصري وقائده، رغم إعلان اتحاد الكرة أنه أرسل التصويت في الموعد المحدد، وهو مادفعه لإصدار بيان الثلاثاء للاستفسار عن ذلك الأمر.

وانتاب محمد صلاح حالة من الغضب بسبب عدم حصوله على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في تصويت فيفا على جائزة The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

وبحسب البيان فإن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.

(رابط الخبر)