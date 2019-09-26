الجامعة اللبنانية أعلنت عن مواعيد وشروط مباراة الدخول الاستلحاقية

حددت كلية ​السياحة​ وإدارة ​الفنادق​ في ​الجامعة اللبنانية​ مواعيد وشروط مباراة الدخول الاستلحاقية إلى السنة المنهجية الأولى في شعبتي جبيل وصور للعام الجامعي 2019 - 2020 وفقًا للتالي:

تُقدّم طلبات الاشتراك بهذه المباراة لدى منسقي شعبتي جبيل وصور بدءًا من الخميس 26 أيلول 2019 ولغاية 2 تشرين الأول 2019 للمرشحين الراغبين بالانتساب لإحدى هاتين الشعبتين.خلال الدوام الرسمي.

تجري المقابلة الشفهية والامتحان الخطي في مبنى الكلية في ​بيروت​ نهار الخميس 3 تشرين الأول 2019.

تعلن النتائج نهار الجمعة الواقع فيه 4 تشرين الأول 2019، على الموقع الالكتروني للجامعة (www.ul.edu.lb)

المستندات لمطلوبة:

• شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، أو البكالوريا الفنيّة (BT3) اختصاص (فندقية – سياحة) أو ما يعادلها، أو صورة عن وثيقة الترشيح الرسمية للطلاب المرشحين لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي.

• صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد إفرادي.

• 3 صور شمسية مُصدقة من المختار.

• رسم اشتراك في المباراة (35 ألف ليرة لبنانية).

• طابع أميري بقيمة (ألف ليرة لبنانية).

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