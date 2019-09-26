جنبلاط نعى شيراك: أنجزنا سويا المحكمة الدولية لكن القدر أخذه قبل أن نعرف كل الحقيقة

نعى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، الرئيس الفرنسي الراحل ​جاك شيراك​، قائلًا: "رحَل رجل كبير وصديق كبير ل​لبنان​ ولفلسطين. وقف معنا في أصعب الظروف في مواجهة إرهاب ​النظام السوري​". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا أنجزنا سويًّا ​المحكمة الدولية​، لكنّ القدر أخذه قبل أن نعرف الحقيقة، كلّ الحقيقة الّتي طالما انتظرناها سويًّا".

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