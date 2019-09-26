الحسن بحثت مع رامبلينغ الاوضاع والتطورات وامور تتعلق بالنازحين بلبنان

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ في الاوضاع والتطورات وامور تتعلق بالنازحين في لبنان وفي واقع السجون.
ولفت رامبلينغ إلى أنه "سررت جدا بلقاء معالي الوزيرة اليوم، وكان الحوار مثمرا في عدد من المواضيع وتابعنا حديثا سابقا حول دعمنا لقوى الامن الداخلي واكدت استمرار التزامنا هذا الامر"، مشيراً إلى "إننا ناقشنا الوضع الامني في عدد من المناطق في لبنان وخصوصا في طرابلس وكيفية تقديم المساعدة في هذا المجال وناقشنا الوضع في مطار بيروت وهنأت معالي الوزيرة وزميلها وزير الاشغال العامة والنقل على التحسينات التي نفذت في المطار كذلك ناقشنا موضوع النازحين وهو الموضوع الاهم، وكان الحوار في هذا المجال ايجابيا وبناء وممتازا".
وأشار إلى "إننا عقدنا اجتماعا تنسيقيا ممتازا من المانحين قبل فترة وجيزة في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والجهاز المسؤول عن السجون، وناقشنا موضوع الاكتظاظ وكيفية مساهمة المجتمع الدولي وبريطانيا في هذه المسألة، وزودتنا معالي الوزيرة بأرقام دقيقة حول السجناء لكي نرى كيف تستطيع بريطانيا ان تساهم في تخفيف الاكتظاظ".
كما استقبلت الحسن وفدا من "الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين" برئاسة سيلفانا اللقيس وتم البحث في اوضاع المعوقين وامكانية تجهيز مراكز الاقتراع للانتخابات المقبلة.
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