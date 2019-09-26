مخزومي: المعايير الموضوعة لتحديد حماية الابنية التراثية غير واضحة

شارك رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في اجتماع عقد في ​مجلس النواب​، ضم وفدا من نقابة أصحاب المباني القديمة، لمناقشة مشروع قانون حماية الابنية والمواقع التراثية.

واعلن مخزومي إثر اللقاء، أنه "مع صون المعالم الأثرية في العاصمة والمحافظة عليها، لكن المعايير الموضوعة لتحديد هذه الأبنية غير واضحة"، موضحا أنه يتفهم "مخاوف أصحاب ​العقارات​ التراثية من جهة والمقاولين من جهة أخرى"، معتبرا أن "الحل الأمثل يكمن في وضع دراسة واضحة تعتمد على ​التنظيم المدني​، لتحديد الأحياء ذات الطابع التراثي عن سواها"، مشددا على "ضرورة إبعاد هذا الملف عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة بيروت ومصلحة لبنان عموما".

وعن اجتماع اللجنة النيابية المشتركة لمناقشة مشروع قانون حماية والأبنية والمواقع التراثية في مجلس النواب الذي حضره محافظ مدينة بيروت ​القاضي زياد شبيب​، أكد مخزومي "ضرورة وضع مصلحة أهل بيروت أولا عند دراسة هذا الملف، لا سيما أن الكثير من أهل العاصمة يعيشون خارجها"، مؤكدا أنه لا يزال على وعده "في تحقيق كل ما وعدت به أهل بيروت في العقد الذي أبرمته قبيل ​الانتخابات​، وعلى رأس الأولويات اليوم العمل على زيادة المساحات في بيروت لتوفير السكن للشباب بطريقة ميسرة".