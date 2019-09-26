التيار الوطني الحر تابع مسائل إنمائية وبيئية والبنى التحتية في منطقة شرق زحلة

في اطار متابعة ​التيار الوطني الحر​ المسائل الانمائية والبيئية و​البنى التحتية​ في منطقة ​شرق زحلة​ ، اجتمعت منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار جيهان جبور حداد، برئيس اتحاد قرى شرق زحلة ابراهيم ناصر في مبنى الاتحاد في ​قوسايا​.

وكان اللقاء مثمرا لجهة متابعة ملف ​طريق زحلة​ - ​كفرزبد​ مع اتحاد البلديات، وتزفيت الطريق العام داخل نطاق الاتحاد، الى جانب تقديم مشروع من قبل ناصر لتأهيل طريق عام زحلة - الشرقي والتعاون بين الاتحاد والتيار الوطني الحر من أجل إنماء قرى شرق زحلة.

وتم التشديد خلال اللقاء على ان تبصر الجهود المبذولة النور، بدءا من نهاية الشهر المقبل، وقد اكدت جبور ان التيار سيواصل اتصالاته مع الجهات المعنية من وزارات وغيرها لمتابعة الملفات ذات الطابع البيئي والانمائي المطلوبة في المنطقة.

كما زارت المنسقة جبور قرية رعيت للوقوف عند هواجس اهلها ومطالبهم في المسائل المرتبطة ب​البيئة​ وغيرها.

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