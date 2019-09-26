اليازا: انقلاب أحشاء بقايا دجاج على الطريق البحرية في منطقة العبدة- عكار

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أفادت جمعية "اليازا" في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"انقلاب أحشاء بقايا دجاج للمرّة الثانية اليوم، ولكن هذه المرّة على الطريق البحرية في منطقة العبدة بعكار".
وطالبت السلطات المعنيّة بـ"التشدّد في معاقبة هذه المخالفة الخطيرة جدًّا لقانون السير، الّتي قد تعرّض حياة الناس للخطر".
وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى "اجتياحفضلات دجاج الأوتوستراد من منطقة دير عمار مرورًا بالمنية حتّى مفرق المحمرة والعبدة اتجاه حلبا".
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