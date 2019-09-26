اليازا: انقلاب أحشاء بقايا دجاج على الطريق البحرية في منطقة العبدة- عكار

أفادت جمعية "​اليازا​" في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"انقلاب أحشاء بقايا دجاج للمرّة الثانية اليوم، ولكن هذه المرّة على ​الطريق البحرية​ في منطقة ​العبدة​ بعكار".

وطالبت السلطات المعنيّة بـ"التشدّد في معاقبة هذه المخالفة الخطيرة جدًّا ل​قانون السير​، الّتي قد تعرّض حياة الناس للخطر".

وكانت قد لفتت في وقت سابق، إلى "اجتياحفضلات دجاج الأوتوستراد من منطقة دير عمار مرورًا بالمنية حتّى مفرق المحمرة والعبدة اتجاه حلبا".