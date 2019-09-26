ابرق رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الى الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، معزياً بوفاة الرئيس الفرنسي السابق ​جاك شيراك​. وجاء في البرقية:"تلقيت اليوم بحزن كبير، وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. واني اشارك عائلته والقريبين منه، كما الشعب الفرنسي بأجمعه، مشاعر الالم والحزن، وارجو ان تتقبلوا مني خالص العزاء.

لقد ترك الرئيس الراحل بصماته في مختلف مراكز المسؤولية التي تسملها خلال سنوات طويلة، في ​الحياة​ السياسية الفرنسية. ويذكر ​لبنان​ فيه الصديق الوفي الذي لطالما وقف الى جانبه، وقد عمل بصدق وبشغف من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وجعلها مميزة. وانا على ثقة بأننا سنعمل على الحفاظ على هذه العلاقة، النابعة من القلب والروح، وابقاء شعلتها مضاءة.وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول عميق المودة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون ابرق الى نظيره الفرنسي معزياً بوفاة الرئيس شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.