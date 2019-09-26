قائد عسكري ایراني: قواتنا المسلحة ترصد تحركات العدو تماما في المنطقة

اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في ​الجيش الايراني​ العميد ​احمد رضا بوردستان​ ان "​القوات المسلحة​ الايرانية ترصد تحركات العدو تماما في المنطقة"، مشيراً إلى أن "قواتنا المسلحة جاهزة اليوم تماما في كل انحاء البلاد وفيما لو حصل اي تهديد من جانب العدو فانه سيتلقى ردا قاصما على ذلك".

ولفت إلى أن "قواتنا المسلحة الشامخة اليوم تدافع عن البلاد بما تحمله من خبرات مرحلة الدفاع المقدس وبالاعتماد على تدابير قائد ​الثورة الاسلامية​".