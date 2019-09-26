لفت السفير التركي في المجر، أحمد عاكف أوقطاي إلى أن علاقات بلاده مع المجر ممتازة في جميع المجالات، مشيراً إلى أنه "تم الاحتفال العام الماضي بالذكرى الـ 95 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، لافتاً إلى أن "العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين تعود لأكثر من ألف عام".
وأشار إلى أن "الأتراك والمجريين عاشوا معا لمدة 150 عاما، وأن تركيا أصبحت ملاذا آمنا للمجريين سابقًا"، مؤكداً أن "النصب التذكاري والآثار العثمانية والمتاحف ظلت حية وشاهدة على علاقات الشعبين"، موضحاً أن "حكومة البلدين توليان أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية"، مضيفاً "أن حجم التجارة بينهما ينمو بشكل مطرد، إضافة للزيادة الملحوظة في أعداد السياح بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير تركيا في بودابست: علاقاتنا مع المجر ممتازة في جميع المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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