وزير خارجية المغرب: إيران تهدد الأمنَين الإقليمي العربي ويجب الوقوف بوجه سياساتها

أكّد وزير خارجية ​المغرب​ ​ناصر بوريطة​ أنّ "الاعتداء على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في ​السعودية​، غير مقبول على الإطلاق"، مركّزًا على أنّ "أمن السعودية من أمن المغرب".ولفت إلى أنّ "على ​إيران​ أن تفهم أنّ الأمن الإقليمي العربي واحد ويُمنع المسّ به".

وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "على ​المجتمع الدولي​ الوقوف بشكل حازم بوجه السياسات الإيرانيّة، فإيران تتدخّل ب​الدول العربية​ وفي بعض الدول الإفريقية"، مبيّنًا "وجوبالعمل بشكل جماعي لحلّ الأزمة مع إيران وتدخلاتها الإقليمية". ورأى أنّ "​القضية الفلسطينية​ تمرّ بأصعب المراحل".