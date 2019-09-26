وزير خارجية المغرب: إيران تهدد الأمنَين الإقليمي العربي ويجب الوقوف بوجه سياساتها

أكّد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة أنّ "الاعتداء على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية، غير مقبول على الإطلاق"، مركّزًا على أنّ "أمن السعودية من أمن المغرب".ولفت إلى أنّ "على إيران أن تفهم أنّ الأمن الإقليمي العربي واحد ويُمنع المسّ به".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "على المجتمع الدولي الوقوف بشكل حازم بوجه السياسات الإيرانيّة، فإيران تتدخّل بالدول العربية وفي بعض الدول الإفريقية"، مبيّنًا "وجوبالعمل بشكل جماعي لحلّ الأزمة مع إيران وتدخلاتها الإقليمية". ورأى أنّ "القضية الفلسطينية تمرّ بأصعب المراحل".
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