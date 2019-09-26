المالية السودانية: منحة من البنك الدولي ويونيسيف والاتحاد الأوروبي لدعم الخرطوم

أعلنت ​وزارة المالية​ السودانية عن "توقيع ​الحكومة​ السودانية اتفاقية منحة مالية مع منظمة ​يونيسيف​ و​البنك الدولي​ و​الاتحاد الأوروبي​، بقيمة 59.7 مليون ​دولار​ لدعم القطاع الاجتماعي"، مشيرةً إلى أن "المنحة ستدعم القطاع الاجتماعي، أبرزها التعليم و​الصحة​ والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة".

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