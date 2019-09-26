قائد أركان الجزائر: من يعرقل الانتخابات سيلقى جزاءه العادل

حذر قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح من "عرقلة إجراء انتخابات الرئاسة المقررة نهاية 2019"، مشيراً إلى أنه "سيعرض أصحابها لجزاء عادل ورادع طبقا للقانون"، لافتاً إلى أن "هناك شرذمة تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يبقى المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد".
ولفت إلى أن "من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون، فلا تلاعب إطلاقا مع المصلحة العليا للوطن".
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